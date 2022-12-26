СБУ разоблачила канал побега уклонистов за границу: к схеме причастна организация депутата Черниговского горсовета

Дельки за 5 тысяч долларов и более делали из уклонтистов "волонтеров" и таким образом намеревались переправлять их за границу.

Служба безопасности ликвидировала еще один канал незаконного выезда за границу украинцев призывного возраста. Также разоблачены три организатора этого нелегального трафика.

Об этом сообщили в СБУ.

Организаторами канала побега уклонистов оказались местные бизнесмены, предлагавшие потенциальным призывникам выехать в Евросоюз под видом волонтеров.

Стоимость такой услуги составила от 5 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и возможностей клиентов.



"Чтобы реализовать схему, делки оформляли уклонистов в ряды одной из местных благотворительных организаций, которую возглавляет депутат Черниговского городского совета. Затем информацию о фиктивных "волонтёрах" подавали в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры для внесения соответствующих данных в электронную систему "Шлях", – рассказывают в СБУ.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу до 10 уклонистов.

Во время обысков по местам проживаний и работе фигурантов правоохранители обнаружили десятки тысяч долларов, компьютерную технику с поличным и печати общественной организации, которую использовали для подделки документов.

Кроме этого у злоумышленников изъяли два автомата Калашникова и патроны разного калибра.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Им избрали мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

Бегство уклонистов за границу

На Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали двух жителей Одесщины, которые планировали попасть в Румынию, переплыв реку на надувных детских кругах.

28-летний житель Одессы хотел незаконно перебраться через границу и попасть в Молдову вместе со своим котом.

Напомним, военком рассказал, какое наказание ждет убежавших на запад и укрывающих от мобилизации переселенцев.

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