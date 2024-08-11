СБУ системно отрабатывает по складам хранения КАБов врага: эксперт оценил удары дронов

Кроме самолетов и вертолетов – это был один из самых больших складов КАБов врага

Служба безопасности Украины системно отрабатывает удары по российским складам хранения КАБов.

Об этом пишет политолог, экснардеп Александр Черненко.

Последние прилеты дронов СБУ по аэродрому в Липецке эксперт называет одной из удачных операций сил обороны последних месяцев.

Кроме самолетов и вертолетов – это был один из крупнейших составов КАБов врага. На "Липецке-2" хранилось более 700 авиабомб! был такой силы, что местные власти не могли ограничиться традиционной констатацией, мол, все дроны сбили, а осколки что-то там повредили на земле.

По его мнению, это попадание дронов СБУ будет иметь огромное влияние на ход войны.

"Самолеты с КАБами из Липецка активно били по Харьковщине. Кроме того, крайне точно выбранное время атаки, которое фактически совпало с началом Курской операции. Липецкий аэродром россияне точно использовали бы и на этом фронте", — акцентирует экснардеп.

"КАБи — одна из самых главных проблем, с которой сталкиваются ВСУ на фронте. И СБУ системно работает по местам хранения этого оружия. Важно, что все операции тщательно просчитаны – враг не смог остановить ни повторный удар по Морозовску, нет, всего за неделю, удар по "Липецку-2", — резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 9 августа СБУ совместно с ВСУ и Силами спецопераций нанесла удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". Там базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 и состав с 700 управляемыми авиабомбами, которыми армия РФ обстреливает Украину.

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