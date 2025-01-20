СБУ системно уничтожает российскую "5 колонну" в Украине: эксперт о подозрении Назарову

СБУ системно уничтожает российскую "5 колонну" в Украине.

Об этом пишет политолог Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что карьера пророссийского блоггера логически завершилась подозрением от СБУ.

"Назаров регулярно приглашал на свои эфиры пророссийских "политэкспертов", значительная часть из которых сейчас скрывается в России. Во время интервью и сам автор, и гости студии неоднократно оправдывали вооруженную агрессию России, а также военные преступления рашистов, в том числе даже ракетные". удары россиян по нашим городам. Назаров, дальше подхватывали российские СМИ с рубрикой: "украинские блогеры прозрели и теперь за нас". Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила работу Назарова на россиян", – акцентирует экс-нардеп.

Черненко считает, что каждый предатель и коллаборант еще раз убедился, что, независимо от статуса и связей, получит наказание.

"Это лишь вопрос времени, который нужно на сбор качественной доказательной базы. Ведь это очень кропотливая работа, с которой СБУ хорошо справляется – это подтверждает то, что суды регулярно выносят обвинительные приговоры предателям по материалам Службы. Кто бы ты ни был – пророссийский ведущий- агитатор, нардеп или митрополит УПЦ МП – ко всем подходам один. Василия Малюка: все, кто агитируют за "русский мир" – сядут за решетку", – пишет политолог.

"СБУ собрала доказательства против Назарова-Диордицы и вручили ему подозрение до того, как российский агитатор что-то заподозрил и попытался бежать за границу. Теперь у ручного журналиста Мураева и Медведчука есть все шансы надолго сесть за решетку — Назарову светит 8 лет с конфискацией имущества", — резюмирует эксперт.

Напомним ранее стало известно, что СБУ вручила подозрение пророссийскому блоггеру, экс-ведущему каналов Медведчука и Мураева Максу Назарову, настоящее имя которого – Назар Диордица.