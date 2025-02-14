"СБУ снова на шаг впереди врага": эксперт об операции по задержанию топ-предателя

Политолог считает, что операция по задержанию предателя беспрецедентна и историческая.

Россия тотальная проигрывает Службе безопасности Украины в войне спецслужб. СБУ постоянно – на шаг впереди врага.

Так политолог Алексей Голобуцкий прокомментировал недавнее разоблачение топ-предателя, полковника СБУ Козюры, которого задерживал лично руководитель Службы Василий Малюк.

Политолог считает, что операция по задержанию предателя беспрецедентна и историческая.

"СБУ все время оказывается на шаг впереди россиян, тотально проигрывающих в противостоянии спецслужб. Малыш провел продолжающийся процесс очистки Службы от российских агентов. Без этой очистки, СБУ не имела шансов совершать такие мощные операции против врага.

"Крыса" еще и смогли использовать против самих же вербовщиков. Долгое время из-за него россиян "кормили дезой". Это действительно ювелирная работа наших спецслужб", – говорит эксперт.

Голобуцкий отмечает важность того факта, что предатель был задержан во время горячей фазы войны.

"Сегодня каждый разоблаченный агент врага – это чьи-то спасенные жизни. А агент такого уровня – не одна сотня жизней. Ведь его информацию россияне могли использовать для планирования обстрелов и собственных операций", — считает эксперт.

"С приходом к руководству СБУ Василия Малюка, "почистили" от российских агентов и органы власти, и саму Службу. Фото, где "крысу" Козюру держит за шкирку глава СБУ, облетели все медиа. Впереди у "крысы" - суд и приговор. Почти наверняка — пожизненное заключение", - добавил он.

Напомним, накануне в СБУ сообщили, что разоблачили в своих рядах и задержали чиновника, который оказался "крысой" ФСБ. Глава СБУ Василий Малюк сообщил, что было задокуменировано 14 эпизодов противоправной деятельности вражеского агента.