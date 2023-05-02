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СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича: что произошло

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича: что произошло

Бывший руководитель охраны Януковича Вячеслав Заневский / Фото: t.me/SBUkr

Заневский после начала полномасштабного вторжения помогал захватчикам искать бывших участников АТО и патриотов.

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного бывшего чиновника, который скрывается от правосудия на территории страны-агрессора.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Речь идет о Вячеславе Заневском – бывшем руководителе охраны президента-беглеца Викторе Януковиче.

После захвата Херсона и части Николаевской области, он помогал захватчикам в распространении кремлевского режима и подавлении движения сопротивления.

По данным следствия, в июле прошлого года на Заневского вышел его сын, входивший в состав оккупационных группировок РФ на временно захваченной части юга Украины.

Тогда он обратился к своему отцу с просьбой оказать содействие российским карательным органам в выявлении местных украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов ВСУ.

В ответ на это Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми – руководителями созданных агрессором "МВД" и "Государственной службы безопасности" во временно оккупированной Херсонской области.

В дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные о местных жителях и способствовали похищению людей.

Также Заневский консультировал военные подразделения страны-агрессора по поводу тактики ведения боевых действий против Сил обороны.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что отмой продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как на "Караоке на Майдане" после визита Януковича исчезла шляпа с деньгами.

Также мы информировали, что Верховный суд Британии вынес определение по делу о "долге Януковича" на 3 млрд долларов.

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Дата публикации
Просмотры
523
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