СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю охраны Януковича: что произошло

Следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного бывшего чиновника, который скрывается от правосудия на территории страны-агрессора.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Речь идет о Вячеславе Заневском – бывшем руководителе охраны президента-беглеца Викторе Януковиче.



После захвата Херсона и части Николаевской области, он помогал захватчикам в распространении кремлевского режима и подавлении движения сопротивления.



По данным следствия, в июле прошлого года на Заневского вышел его сын, входивший в состав оккупационных группировок РФ на временно захваченной части юга Украины.



Тогда он обратился к своему отцу с просьбой оказать содействие российским карательным органам в выявлении местных украинских патриотов, в том числе участников АТО и ветеранов ВСУ.



В ответ на это Заневский сконтактировал сына с двумя своими знакомыми – руководителями созданных агрессором "МВД" и "Государственной службы безопасности" во временно оккупированной Херсонской области.



В дальнейшем они передавали российским захватчикам персональные данные о местных жителях и способствовали похищению людей.



Также Заневский консультировал военные подразделения страны-агрессора по поводу тактики ведения боевых действий против Сил обороны.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что отмой продюсер Игорь Кондратюк вспомнил, как на "Караоке на Майдане" после визита Януковича исчезла шляпа с деньгами.

Также мы информировали, что Верховный суд Британии вынес определение по делу о "долге Януковича" на 3 млрд долларов.

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