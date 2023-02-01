СБУ сообщила о подозрении двум так называемым "министрам ДНР"

Они "передали" украинские шахты и больницы "в собственность" РФ.

Подозрение получили два так называемых "министра ДНР", которые на временно оккупированных территориях Украины выполняли указания Кремля.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Одним из злоумышленников является гражданин России — бывший министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области. В июле прошлого года по указанию Москвы его назначили главой созданного оккупантами "министерства угля и энергетики" террористической организации "ДНР"", — говорится в сообщении.

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По его поручению был налажен регулярный вывоз промышленных объемов украинского угля в Россию. Он разработал программу ликвидации почти 90% шахт Донецкой области.

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УКУ (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Второй злоумышленник — бывший "министр здравоохранения ДНР", входящий в руководящий состав оккупационной администрации Мелитополя.

"По его указанию местные больницы были переоборудованы в военные госпитали для приема раненых захватчиков. По данным следствия, вражеским приспешником оказался бывший заместитель начальника одного из управлений Донецкой облгосадминистрации, который в 2014 году присоединился к террористам на востоке Украины. После полномасштабного вторжения его перевели в оккупационные органы захваченной части Запорожской области", — сообщает СБУ.

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Ему сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора).

Оба скрываются на временно оккупированной территории юга и востока Украины.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала депутата запрещенной партии ОПЗЖ, работавшего на российскую разведку в восточных регионах Украины. Агент Кремля разоблачен в прифронтовых районах Донецкой области.

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