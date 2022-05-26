СБУ сообщила о подозрении "губернатору" Запорожской области экс-нардепу-регионалу Балицкому

Правоохранительные органы сообщили о подозрении бывшему нардепу, а ныне "губернатору" псевдо-военно-гражданской администрации Запорожской области Евгению Балицкому.

"Гауляйтер" Балицкий получил подозрение по материалам СБУ. Предателю объявлено о подозрении в коллаборационизме. Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

В СБУ подчеркивают, что он перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой силового захвата власти в регионе. В частности, с помощью захватчиков он заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем военно-гражданской администрации Запорожской области.

Предатель критиковал действующую украинскую власть и готовил торжества ко Дню победы. Он также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", обязывающее жителей сформировать "общественные отряды" для выявления антироссийской деятельности.

К слову, Балицкий бывший нардеп от "Партии регионов". В 2020 году был избран депутатом облсовета от "Оппозиционного блока". Следовательно, воспринял вторжение РФ как шанс реализовать собственные амбиции.

Напомним, 11 марта в Мелитополе группа российских оккупантов из 10 человек похитила мэра города Ивана Федорова. После того россияне назначили нового "мэра". Им стала депутат Мелитопольского городского совета от "Оппоблока" Галина Данильченко.

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