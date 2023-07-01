СБУ сообщила о подозрении известному российскому пропагандисту Мардану

СБУ сообщила о подозрении российскому пропагандисту Мардану, призывавшему к репрессиям над украинцами.

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского пропагандиста Сергея Ключенкова, более известного под псевдонимом Сергей Мардан, который призывал к геноциду украинского народа.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Он является одним из ключевых блоггеров прокремлевского издания "Комсомольская правда", а также активно участвует в ток-шоу на еще одном рупоре кремля — телеканале "Соловьев live".

С самого начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Мардан публично поддержал агрессивную войну россиян и оправдывал военные преступления оккупантов. Пропагандист постоянно агитировал за массовые репрессии против гражданского населения Украины.

Так, в одном из прямых эфиров он предложил создать концлагеря для жителей временно оккупированной Украины, против россиян. Факты преступной деятельности Мардана подтвердили инициированные СБУ языково-лингвистические экспертизы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также изготовление и распространение таких материалов с использованием СМИ);

ч. 2 ст. 442 (публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространения таких материалов).

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы", — отметили в СБУ,

Напомним, Служба безопасности Украины ликвидировала подпольную типографию, которая производила фальшивые паспорта для "легализации" россиян в Украине и ЕС.

Читайте также: