СБУ сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры УПЦ МП – "подсказал" врагу позиции ВСУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Святогорской лавры УПЦ МП Арсению (Яковенко).

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, во время одной из своих проповедей на литургии он "подсказал" россиянам позиции ВСУ в Донецкой области, сдав оккупантам расположение блокпостов Сил обороны в Краматорском районе Донецкой области.

Впоследствии это видео было опубликовано на сайте лавры и в местной группе Телеграмм-канала.

"Кроме того, еще до начала полномасштабного вторжения россии Арсений выражал прокремлевские нарративы по поводу войны в Украине и называл вооруженную агрессию РФ "гражданским конфликтом", – говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Иерарху Московского патриархата грозит до 8 лет лишения свободы.

Одиозный нардеп Артем Дмитрук, известный своей приверженностью УПЦ МП, сообщил, что Арсения Яковенко задержали, а в самой Святогорской лавре проходят обыски. Правоохранители эту информацию не комментируют.

СБУ почему-то решила заблюрит лицо иерарха, хотя указала его имя / Фото: СБУ

Что известно о митрополите Арсении

Уроженец России митрополит Арсений Яковенко — один из влиятельных иерархов УПЦ Московского патриархата. Является наместником Святогорской лавры в Донецкой области с 1995 года.

Отметим, что в 2018 году российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин-Стрелков, одним из первых раздувавших пламя войны на Донбассе, похвастался, что в начале агрессии РФ в 2014 году, еще во время сепаратистских митингов, его охрана состояла из послушников Святогорской лавры.

"Моя личная охрана состояла из духовных сыновей, монахов, иеромонахов Святогорской Лавры. Полностью. До последнего человека. Она была не очень велика, но тем не менее. У нас одним из подразделений в славянской "бригаде" командовал послушник Святогорской Лавры. Причем послушник занимал достаточно серьезный пост в Лавре", – сказал террорист Стрелков.

Как пишет DW, еще в 2019 году Арсений не признавал агрессию России, а войну на Донбассе называл "гражданской".

В начале января этого года журналисты издания LB сообщали, что президент Зеленский приостановил гражданство ряда иерархов УПЦ Московского патриархата. Среди них якобы и митрополит Арсений.

Напомним, что Московский патриархат официально объявил войну в Украине "священной" и назвал ее конечную цель — "вхождение Украины в зону исключительного влияния России".

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