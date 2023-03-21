СБУ сообщила о подозрении нынешнему "главе" оккупированной Запорожской АЭС

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении нынешнему "главе" Запорожской атомной электростанции Юрию Черничуку. До оккупации региона он работал заместителем главного инженера на ЗАЭС.

Мужчина добровольно пошел на сотрудничество с российской армией и предложил свою помощь, сообщили в СБУ.

После захвата станции Черничук согласился возглавить созданную на ее базе фейковую "эксплуатирующую организацию АЭС", которая фактически подчиняется "Росатому". Он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоучреждением, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ. Подозреваемый Черничук был гостем на российских пропагандистских телеканалах, где отрицал факты российских обстрелов украинской АЭС.

Также СБУ задокументировала преступную деятельность российского блогера Артемия Лебедева, в июне 2022 года незаконно попавшего на территорию ЗАЭС. Он снял заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов по захвату энергообъекта и "разгонял" его через свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.

Кроме того, СБУ разоблачила на сотрудничестве с врагом бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. Он имеет отношение к передаче оккупантам материальных ценностей подразделения.

Следователи сообщили всем фигурантам о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

псевдоглаве АЭС – ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

– ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору); блогеру ˗ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

˗ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников); бывшему заместителю начальника отряда ведомственной военизированной охраны ч. 1 ст. 111-2 и ч. 3 ст. 436-2.

На данный момент злоумышленники находятся на временно захваченной части Украины.

Ситуация непростая: россияне попали в энергообъекты, блэкаут на ЗАЭС | Герман Галущенко

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