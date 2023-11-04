СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу: список обвинений

Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательства главы РПЦ Владимира Гундяева (известного как патриарх Кирилл), который способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

Для пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине.

Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев.

В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардией РФ Золотова на войну против Украины.

Также в конце февраля 2023 на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины.

Также читайте Священник УПЦ МП возмутил поступком на похоронах бойца ВСУ на Буковине

Кроме того, патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов России, в которых поддерживал агрессивную политику Кремля и призывал верующих объединиться в войне против Украины.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступной деятельности патриарха РПЦ.

На основании собранных доказательств Гундяеву поставлено в известность о подозрении по следующим статьям:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства.

Запрет УПЦ МП в Украине

Верховная Рада на заседании 19 октября в первом чтении поддержала запрет на деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Решение, которое откровенно затягивали в течение 9 месяцев, наконец, может быть принято.

Но не все так просто – в Раде есть горячо поддерживающие УПЦ МП, и, похоже, будет бороться за нее до последнего. Как это часто бывает в парламенте, не обошлось и без спора. Что мешает Раде запретить российскую церковь и когда может быть принято историческое решение? Об этом говорится в эксклюзиве ТСН.ua.

Читайте также: