СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу: список обвинений

СБУ сообщила о подозрении патриарху РПЦ Кириллу, благословившему оккупантов на убийства украинцев.
Служба безопасности и Офис Генерального прокурора собрали доказательства главы РПЦ Владимира Гундяева (известного как патриарх Кирилл), который способствует вооруженной агрессии РФ и отрицает военные преступления оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и один из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.
Для пропаганды он массово использует подконтрольные ему религиозные общины РПЦ на территории РФ, а также представителей УПЦ (МП) в Украине.
Кроме того, Гундяев регулярно распространяет нарративы Кремля в виде онлайн-проповедей или собственных видеокомментариев.
В частности, задокументировано, что в марте 2022 года на сайте РПЦ была опубликована "статья" о литургии, где клирик благословил командующего Росгвардией РФ Золотова на войну против Украины.
Также в конце февраля 2023 на официальном ютуб-канале РПЦ вышел видеоматериал, в котором Гундяев оправдывает оккупацию востока Украины.
Кроме того, патриарх неоднократно давал комментарии пропагандистам с центральных телеканалов России, в которых поддерживал агрессивную политику Кремля и призывал верующих объединиться в войне против Украины.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступной деятельности патриарха РПЦ.
На основании собранных доказательств Гундяеву поставлено в известность о подозрении по следующим статьям:
- ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
- ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Продолжаются комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности за преступления против нашего государства.
Запрет УПЦ МП в Украине
Верховная Рада на заседании 19 октября в первом чтении поддержала запрет на деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Решение, которое откровенно затягивали в течение 9 месяцев, наконец, может быть принято.
Но не все так просто – в Раде есть горячо поддерживающие УПЦ МП, и, похоже, будет бороться за нее до последнего. Как это часто бывает в парламенте, не обошлось и без спора. Что мешает Раде запретить российскую церковь и когда может быть принято историческое решение? Об этом говорится в эксклюзиве ТСН.ua.
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