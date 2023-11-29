СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Евгению Поплавскому: он руководил репрессиями в захваченом Лимане

Он лично руководил репрессиями против местных участников движения сопротивления во время захвата Лимана в Донецкой области.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому генералу Евгению Поплавскому, руководившему репрессиями против украинцев во время захвата Лимана.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, Поплавский был заместителем командующего центральным военным округом России, совершавшим военные преступления в Украине. Он лично руководил репрессиями против местных участников движения сопротивления во время захвата Лимана в Донецкой области.

“Задокументированы факты, когда фигурант лично участвовал в карательных акциях и пытках гражданских граждан. 20 апреля 2022 года российский генерал вместе с четырьмя подчиненными ворвался в дом местного предпринимателя. Поплавский потребовал от мужчины передать складские помещения его компании для нужд оккупантов. Там захватчики планировали снимать постановочные видео о фейковой раздаче "гумпомощи России", — рассказали в СБУ.

Предприниматель со своей женой не согласился на условия окупантов. Российский генерал распорядился закрыть женщину в подвале собственного дома, а ее мужа приказал схватить и унести с собой.

“Пострадавшего увезли в один из его составов. Перед отъездом Поплавский дал указание своему подчиненному бросить боевую гранату в подвал, куда заточили жену предпринимателя, если ее муж не вернется через час. После приезда на склад фигурант приставил к виску потерпевшего пистолет, заставляя его на видео поблагодарить оккупантов за оказанную помощь местным жителям. В результате – бизнесмен таки согласился на условия окупантов”, — добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Поплавскому о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (предание приказа о совершении действий, направленных на нарушение законов и обычаев войны).

Поскольку злоумышленник находится на неподконтрольной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, что Игнат раскрыл тактику российских атак зимой.

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