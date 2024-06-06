СБУ сообщила о подозрении российскому генералу, отдавшему приказ взорвать Каховскую ГЭС

Российский генерал Олег Макаревич получил подозрение за приказ взорвать Каховскую ГЭС.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как говорится, речь идет о генерал-полковнике, командующем группировкой войск "Днепр" вооруженных сил РФ Олеге Макаревиче. Непосредственно он отдал приказ о подрыве дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.

"В результате этого преступления были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, что привело к гибели по меньшей мере 35 человек, затопление 46 населенных пунктов в Херсонской области и подтопление 20 населенных пунктов в Николаевской области", — рассказали в СБУ.

Кроме того, из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение Херсонской, Николаевской и Днепропетровской областей, а также временно оккупированного Крыма.

"Среди прочего это создало угрозу техническому обслуживанию Запорожской АЭС, а именно – нарушило функционирование охлаждающей системы атомной станции. По материалам СБУ Олег Макаревич сообщил о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины (“Нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц”). Ему грозит пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается. СБУ прилагает максимум усилий, чтобы установить и привлечь к ответственности все причастные к преступлениям против Украины", — добавили в СБУ.

Напомним, что кроме дамбы, российские оккупанты во время подрыва Каховской ГЭС взорвали турбины и генераторы станции.

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