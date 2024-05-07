СБУ сообщила о подозрении трем предателям из Крыма, воевавшим против ВСУ под Роботино

В настоящее время предатели находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Служба безопасности сообщила о подозрении боевикам, участвовавшим в "мясных" штурмах украинских позиций под Роботиным.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По словам правоохранителей, в 2023 году злоумышленники добровольно вступили в ряды оккупационного подразделения "Шторм".

Там они участвовали в так называемых "мясных" штурмах. Украинские защитники взяли всех троих в плен во время боев в районе Роботиного в декабре прошлого года и феврале этого года.

Один из боевиков после уничтожения его подразделения три дня скрывался в воронках на поле боя, пока не был задержан воинами Сил обороны. Предателем оказался житель оккупированного Крыма.

Отбывая "срок" в российской тюрьме за кражу, в конце 2023 года он был завербован минобороны РФ и таким образом получил "досрочное освобождение" из колонии.

Оттуда его сразу назначили в 5-й батальон "Шторм-V" 42-й мотострелковой дивизии оккупационной армии.

Еще одним предателем оказался житель Севастополя. В октябре 2023 года он присоединился к батальону Шторм-Z 56-го десантно-штурмового полка российских войск.

В должности стрелка он сначала обустраивал огневые позиции россиян вблизи поселка Вербовое, а впоследствии в этом районе обстреливал опорные пункты ВСУ.

Третьим предателем оказался житель Джанкойского района Крыма. Осенью 2023 года он "мобилизовался" в десантно-штурмовое подразделение армии окупантов.

Следователи СБУ сообщили всем трем задержанным о подозрении. Преступные действия боевика-рецидивиста из оккупационного "Шторм-V" дополнительно квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время предатели находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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