СБУ сообщила о подозрении в государственной измене экс-нардепу Евгению Мураеву

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему народному депутату, главе запрещенной партии "Наши" Евгению Мураеву. Его подозревают в причастности к взрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, причастного к подрывной деятельности против Украины", — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям: "государственная измена", "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков".

По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины. Отмечается, что экснардеп "целенаправленно использовал собственный медиаресурс для манипулирования общественным мнением украинцев в интересах РФ".

"Прежде всего, это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и его восприятии на международной арене", — подчеркивают в СБУ.

Именно поэтому, говорится в сообщении, в начале февраля 2022 против телеканала Мураева были введены санкции СНБО. После длительных независимых экспертиз, инициированных СБУ, сейчас окончательно подтверждены факты преступной деятельности фигуранта против государственной безопасности Украины.

В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступлений. Мураеву грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, осенью 2022-го сотрудники СБУ провели серию обысков по местам жительства и в офисах Мураева. В ходе следственных действий по адресам фигуранта были обнаружены наличные деньги в российских рублях, оружие, а также компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами незаконных действий.

Как сообщалось, нардеп от "ОПЗЖ" был пойман на государственной измене. Служба безопасности не называет фамилию нардепа. Речь идет о нардепе Александре Пономареве. Следствие установило, что во время полномасштабного вторжения в Россию депутат, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, пошел на сотрудничество с агрессором.

Читайте также: