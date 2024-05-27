СБУ сообщила о подозрении замминистра обороны России: что об этом известно

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны России Алексею Криворучке. Он отвечает за обеспечение русских войск в войне против нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, Криворучко принимал участие в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. Кроме того, он лично координирует поставки российской армии управляемых авиабомб и баллистических ракет "Искандер". Оккупанты используют это вооружение для массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

“На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Криворучко о подозрении по ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против украинцев”, — рассказали в СБУ.

Напомним, что в Россия атаковала спальный район Харькова, ударив по строительному гипермармаркету.

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