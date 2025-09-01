СБУ сообщила заочное подозрение Кадырову: в чем его обвиняют

Рамзан Кадыров / © Associated Press

Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении главе Чеченской республики РФ Рамзану Кадырову из-за военных преступлений против украинских военнопленных.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Telegram.

По данным следствия, Кадыров отдал приказ своим подчиненным не брать украинских военных в плен, а расстреливать их на поле боя. Кроме того, он распорядился использовать украинских пленных, находящихся в Чечне, как «живой щит», расположив их на крышах военных объектов в Грозном для защиты от атак украинских дронов.

Такие действия, по словам СБУ, нарушают законы и обычаи войны и соответствуют нормам Римского статута Международного уголовного суда.

© СБУ

На основании собранных доказательств Кадырову заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Расследование проводится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Напомним, что в августе 2022 года СБУ уже квалифицировала действия Кадырова как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдание и посягательство на территориальную целостность Украины. Комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности продолжаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что лидер Чечни Рамзан Кадыров исчез после того, как едва не утонул в море в Турции. Впоследствии он появился на совещании с чиновниками республики и имел заметно похудевший вид.