- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
СБУ сообщила заочное подозрение Кадырову: в чем его обвиняют
СБУ сообщила о подозрении Рамзану Кадырову в жестоком обращении с пленными.
Служба безопасности Украины сообщила о заочном подозрении главе Чеченской республики РФ Рамзану Кадырову из-за военных преступлений против украинских военнопленных.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Telegram.
По данным следствия, Кадыров отдал приказ своим подчиненным не брать украинских военных в плен, а расстреливать их на поле боя. Кроме того, он распорядился использовать украинских пленных, находящихся в Чечне, как «живой щит», расположив их на крышах военных объектов в Грозном для защиты от атак украинских дронов.
Такие действия, по словам СБУ, нарушают законы и обычаи войны и соответствуют нормам Римского статута Международного уголовного суда.
На основании собранных доказательств Кадырову заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). Расследование проводится под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Напомним, что в августе 2022 года СБУ уже квалифицировала действия Кадырова как подготовку и ведение агрессивной войны, ее оправдание и посягательство на территориальную целостность Украины. Комплексные меры по привлечению фигуранта к ответственности продолжаются.
Напомним, ранее мы писали о том, что лидер Чечни Рамзан Кадыров исчез после того, как едва не утонул в море в Турции. Впоследствии он появился на совещании с чиновниками республики и имел заметно похудевший вид.