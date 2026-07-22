СБУ сорвала еще один теракт агента РФ в центре областного центра

СБУ задержала предателя / © unian

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В Николаеве задержан агент РФ, готовивший убийство военного Сил обороны с помощью самодельной бомбы.

Об этом сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника «на горячем», когда он закладывал взрывчатку под авто украинского воина.

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«В поле зрения российских спецслужбистов он попал, когда самовольно покинул воинскую часть и начал искать „легкие“ заработки. Агент получил от врага координаты схрона, из которого забрало самодельное взрывное устройство (СИН) и затем пыталось незаметно установить его под автомобиль украинского защитника», — говорится в сообщении.

Кроме того, во время документирования преступления было установлено, что дезертир получил от врага еще одну задачу — регистрировать для россиян спутниковые терминалы Старлинк.

В случае получения доступа к спутниковым терминалам, враг планировал задействовать их для корректировки ракетно-бомбовых, артиллерийских и дроновых атак на южном фронте.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон, с которого он координировал свои действия с куратором от страны-агрессора. Незаконно зарегистрированный им Старлинк заблокирован.

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Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, контрразведка СБУ задержала российского агента, который, по указанию спецслужб РФ, готовил серию подрывов во дворе жилого комплекса в Ивано-Франковске с целью поражения гражданских и экстренных служб.

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