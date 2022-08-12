СБУ сорвала очередную схему вывоза призывников через оккупированный Крым

В Запорожье СБУ разоблачила группу лиц, которые помогали мужчинам убегать от призыва через оккупированные Мелитополь и Крым.

Житель Мелитополя наладил противоправный "миграционный бизнес" для мужчин призывного возраста, решивших избежать мобилизации. За деньги он обещал им помочь пересечь государственную границу Украины. Клиентов злоумышленник подыскивал через свои личные свяи в определенных кругах. Также с этой целью в одном из мессенджеров он размещал объявление о помощи выезда на временную оккупированную территорию Украины.

Об этом сообщает Запорожская ОВА в Телеграмме.

Схема переправки имела несколько этапов. На собственном автомобиле злоумышленник вывозил призывников во временно оккупированный Мелитополь. Во время прохождения фильтрационных мероприятий на блокпостах они соблюдали заранее оговоренные версии, дезинформировали правоохранителей о целях выезда без прописки в оккупированных районах. Мол, едут заниматься волонтерской деятельностью или навестить родственников.

По прибытии в Мелитополь мужчина организовывал место ночлега и передавал пассажиров своим сообщникам, которые дальше перевозили мужчин на временно аннексированную территорию Крыма. Оттуда "туристы" шли дальше.

Стоимость услуг колебалась в зависимости от возраста лиц, их количества и принадлежности к военной службе и составляла от 5000 до 10000 гривен.

Оперативники СБУ "сорвали" очередную поездку и задержали злоумышленника вместе с двумя "пассажирами". В рамках уголовного производства, открытого по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины организатору поставлено в известность о подозрении в совершении указанного преступления. Материалы дела направлены в суд.

Напомним, в Харьковской области правоохранители разоблачили схему незаконной переправки в Россию военнообязанных украинцев. Злоумышленники оценили свои услуги в 500 долларов.

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