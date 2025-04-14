СБУ сорвала план ликвидации командиров ВСУ на Яворовском полигоне - подробности

Задержанный агент РФ / © СБУ

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На Львовщине Служба безопасности Украины задержала двойного агента РФ, который работал на ФСБ и ГУР и планировал ликвидировать командиров ВСУ на Яворивском полигоне.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, предателем оказался инструктор Учебного центра Сил обороны. Его задачей от ГРУ РФ была подготовка терактов против украинских офицеров.

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Агент действовал по инструкциям куратора и обладал полной автономией в выборе способа убийства. Один из планов предусматривал изготовление самодельного взрывного устройства и его заделку в штабе или учебном корпусе. Другой вариант — использовать «втемную» военнослужащего, чтобы занести взрывчатку на тренировочную локацию. Также рассматривался вариант ракетного удара РФ по координатам сосредоточения украинских защитников.

СБУ заблаговременно разоблачила эти намерения, задокументировала подготовку покушения и задержала предателя в момент, когда он готовил предложения по ликвидации. В ходе следствия установлена его связь с куратором ФСБ, которому он передавал данные об украинских подразделениях на полигоне.

При обыске у агента изъято три мобильных телефона с активными сим-картами. Ему доложено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Суд арестовал злоумышленника без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен агент российской военной разведки, работавший на врага, находясь в рядах Вооруженных сил Украины.