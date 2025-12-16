СБУ создает "морскую бавовну" нового уровня — эксперт о поражении подлодки РФ

«Морская бавовна» нового уровня от СБУ — это следующий этап демилитаризации россиян / © Википедия

Успешная спецоперация Службы безопасности Украины по поражению субмарины врага в Новороссийске свидетельствует, что подчиненные Малюка вышли на новый уровень «морской бавовны». Это — следующий этап демилитаризации россиян.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Он подчеркивает, что история морских дронов СБУ — это история постоянной модернизации и благодаря этому — постоянных побед над противником.

«Когда российское минобороны полагает, что уже предусмотрело все, Служба снова модернизирует дроны, у которых появляются новые возможности. И следует удар в месте, которое еще вчера россияне считали безопасным. То, что подчиненные Малюка на шаг впереди врага, и является залогом успеха. Важно, что Служба наносит удары по носителям крылатых ракет. Именно против них была направлена „Паутина“, а сейчас — удар по подлодке. То есть речь идет о демилитаризации ракетных способностей россиян», — считает эксперт.

По мнению политолога, удары СБУ по теневому флоту и поражение подлодки — это важный фактор в мирных переговорах, которые сейчас продолжаются при участии американской стороны.

«Малюк предоставляет украинской делегации веские аргументы. Россия убеждает американцев, что тотально побеждает. Но делать это, теряя подлодку за полмиллиарда долларов, крайне тяжело», — акцентирует он.

«Подводная лодка находилась в Новороссийске, а не в оккупированном Крыму, откуда было бы удобнее бить „Калибрамы“. Так произошло потому, что битву за воды возле Крыма морские дроны СБУ выиграли раньше — и у кораблей, и у подлодок противника. Россияне перевели значительную часть флота и подлодок в Новороссийск, подальше от Украины. Теперь оказалось, что это место также больше не является безопасной гаванью для врага. Куда теперь прятать российский флот? — спрашивает Курпас.

Напомним, ранее стало известно, что подводные дроны СБУ Sub Sea Baby подорвали российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка».

В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и была выведена из строя. На борту размещались четыре пусковые установки крылатых ракет «Калибр». Стоимость подлодки — до 500 млн дол.