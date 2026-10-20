СБУ срывает планы Кремля, который пытается принести террор в украинские города — эксперт

СБУ разоблачила 150 агентурных сетей / © СБУ

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Российские спецслужбы не оставляют попыток совершать теракты в Украине в рамках кампаний, санкционированных лично Путиным, но СБУ систематически срывает все планы врага. С 2022 года СБУ разоблачила 150 агентурных сетей, в которые входило 648 человек. Еще одним подтверждением успешной работы Службы стало задержание двух рецидивистов, которые готовили серию взрывов в центре Киева с использованием гранат, самодельной взрывчатки и даже гранатомета.

Об этом в своем блоге пишет политолог Алексей Курпас.

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«Россия пытается превратить украинские города в площадки для террора. Враг вербует уголовников для атак на режимные объекты в центре Киева, стремясь дестабилизировать ситуацию внутри страны, посеять страх и спровоцировать общественное напряжение, но контрразведка СБУ этому успешно противодействует», — отмечает Курпас.

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По словам эксперта, российское руководство пытается продать населению хоть какие-то «достижения целей СВО», не имея реальных военных результатов на поле боя.

Отдельно Курпас отметил эффективную работу украинской контрразведки. Он отметил, что сегодня СБУ под руководством Александра Поклада уделяет особое внимание разоблачению агентурных сетей и противодействию спецоперациям российских спецслужб.

«Об успешно предупрежденном теракте общество часто узнает только из короткого сообщения СБУ. Нет взрыва, нет погибших, нет ужасных кадров в новостях. Следовательно, нет и того резонанса, который был бы в случае трагедии. Хотя именно ее отсутствие и есть главный результат работы спецслужбы», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня война идет не только за территории, но и за стойкость украинского общества. И на этом фронте каждая предупрежденная диверсия — это не маленькая, а вполне реальная победа, подытожил Курпас.

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Напомним, ранее говорилось, что в Киеве 18-летний парень помогал россиянам наладить Starlink. По данным следствия, парень вышел на связь с представителем РФ через мессенджер Telegram. Россияне предлагали ему заработок за данную услугу.

Также уже сообщалось, как Россия вовлекает украинских подростков в диверсии. В Украине по меньшей мере 13 несовершеннолетних находятся в тюрьмах после того, как получили деньги от России за атаки на свою страну во время войны.

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