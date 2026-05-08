Украина
872
1 мин

СБУ в третий раз ударила по крупнейшему НПЗ в РФ по заданию Зеленского

Оба объекта расположены в более чем 1500 км от границы с Украиной.

Анастасия Павленко
Дроны СБУ нанесли удар по нефтяным объектам Перми

Дополнено новыми материалами

СБУ в третий раз поразила дронами один из самых больших НПЗ в России.

Об этом сообщили в ведомстве.

«Выполняя поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским задачи, этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали по НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь". Оба объекта расположены в более чем 1500 км от границы с Украиной», — говорится в сообщении.

Этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии. ЛПДС «Пермь» принадлежит АО «Транснефть» и является стратегически важным хабом магистральной нефтетранспортной системы России. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

В результате атаки дронов СБУ на НПЗ «Пермнефтеоргсинтез» произошло возгорание на одной из установок АВТ, являющейся ключевым узлом первичной переработки нефти. На нефтеперекачивающей станции поражен один из резервуаров.

Напомним, 30 апреля дальнобойные дроны СБУ нанесли удар по нефтяным объектам близ Перми второй день подряд. Был поражен один из крупнейших НПЗ России мощностью почти 13 млн тонн в год, что обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии. Нефтяные объекты, атакованные дронами, расположены на расстоянии более 1500 км от Украины.

