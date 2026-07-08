СБУ ударила по авиабазе "Джанкой", поражены цели по всему Крыму: новые детали спецоперации

Атака дронов / © ТСН.ua

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Служба безопасности Украины сообщила о масштабной спецоперации на временно оккупированных территориях. Под ударами оказались авиабаза «Джанкой», военные склады, логистический хаб и места дислокации операторов беспилотных систем российской армии.

Об этом говорится на официальной странице.

Подразделения «Альфы» СБУ, работающие в зоне middle strike ударов, на прошлой неделе провели комплексную отработку по приоритетным целям противника на временно оккупированных территориях Украины.

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В спецслужбе отметили, что операцию провели «во выполнение поставленных президентом Украины задач в рамках системного снижения военного потенциала РФ».

По данным СБУ, беспилотники поразили военную авиабазу «Джанкой», где были поражены ретрансляторы для российских ударно-разведывательных беспилотников Орион, а также склады с оружием и военной техникой.

Кроме того, под удары попала инфраструктура порта «Крым» в Керчи и склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Новогригоровке и Червоном.

Отдельной целью спецоперации стал логистический центр русских войск вблизи Покровска.

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Как сообщили в СБУ, «был уничтожен логистический хаб с беспилотными летательными аппаратами, наземными роботизированными комплексами и боеприпасами», который снабжал российские войска в этом направлении.

Также украинские спецназовцы успешно поразили пункты постоянной дислокации пилотов беспилотных систем РФ в Камыш-Заре и Каменце Запорожской области. Кроме того, были уничтожены военные склады окупантов в Гранитном и Стили Донецкой области.

Какие последствия ударов

В спецслужбе заявили, что проведенные операции оказали существенное влияние на возможности российской армии обеспечивать свои подразделения на передовой.

«Эти спецоперации существенно нарушили элементы логистики российских войск, усложнили поставки боеприпасов и горючего на передовые позиции», — отметили в СБУ.

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Там также сообщили, что во время ударов была ликвидирована не только военная техника и склады, но и личный состав противника.

«При ударах также были ликвидированы пилоты и руководящий состав подразделений беспилотных систем и НРК врага», — сообщили в спецслужбе.

В СБУ отметили, что подобные операции являются частью системной работы по ослаблению военного потенциала России и уничтожению ключевых элементов военной инфраструктуры оккупационных сил на временно оккупированных территориях Украины.

Атаки ВСУ — последние новости

Напомним, ВСУ системно уничтожают военные объекты, энергетику и логистику оккупантов в Крыму. В ночь на 7 июля украинские бойцы поразили восемь танкеров «теневого флота» и паром в Азовском море. Также были атакованы подстанции, железнодорожные мосты и позиции ПВО. Это привело к массовым отключениям электроэнергии в Крыму и на юге.

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Также 8 июля украинские беспилотники атаковали Нижнекамск в Татарстане. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО, где возник мощный пожар. Предприятие производит бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты. Российские власти, как всегда, официально последствия не комментируют.

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