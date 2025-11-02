СБУ ударила по складам и базам армии РФ — эффектные кадры

СБУ / © twitter/СБУ

Спецназовцы «Альфа» ударили по позициям армии РФ на временно оккупированных территориях. Противник понес потери.

Об этом сообщает СБУ.

02.11.25

Как отмечается, поражены места скопления техники и личного состава. Их противник использовал для логистики и распределения сил.

«Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов „FP-2“ с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции», — говорится в сообщении.

В Службе подчеркивают: удары не прекратятся. Наши бойцы будут прилагать все усилия для лишения РФ возможностей продолжать войну.

Напомним, украинские дроны поразили пять подстанций на территории РФ на совокупную мощность 5066 мегавольт-ампер.

«Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по болотным наливайкам и другим страт.объектам, о чем распространяется по сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ», — подчеркнул командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.