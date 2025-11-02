- Дата публикации
СБУ ударила по складам и базам армии РФ — эффектные кадры
Бойцы СБУ 2 ноября атаковали позиции России на ТОТ Украины.
Спецназовцы «Альфа» ударили по позициям армии РФ на временно оккупированных территориях. Противник понес потери.
Об этом сообщает СБУ.
Как отмечается, поражены места скопления техники и личного состава. Их противник использовал для логистики и распределения сил.
«Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов „FP-2“ с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции», — говорится в сообщении.
В Службе подчеркивают: удары не прекратятся. Наши бойцы будут прилагать все усилия для лишения РФ возможностей продолжать войну.
Напомним, украинские дроны поразили пять подстанций на территории РФ на совокупную мощность 5066 мегавольт-ампер.
«Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по болотным наливайкам и другим страт.объектам, о чем распространяется по сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ», — подчеркнул командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.