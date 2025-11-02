ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
367
Время на прочтение
1 мин

СБУ ударила по складам и базам армии РФ — эффектные кадры

Бойцы СБУ 2 ноября атаковали позиции России на ТОТ Украины.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
СБУ

СБУ / © twitter/СБУ

Спецназовцы «Альфа» ударили по позициям армии РФ на временно оккупированных территориях. Противник понес потери.

Об этом сообщает СБУ.

Как отмечается, поражены места скопления техники и личного состава. Их противник использовал для логистики и распределения сил.

«Ночные удары были выполнены с использованием беспилотных аппаратов „FP-2“ с боевыми зарядами 105 кг, что обеспечило высокую эффективность операции», — говорится в сообщении.

В Службе подчеркивают: удары не прекратятся. Наши бойцы будут прилагать все усилия для лишения РФ возможностей продолжать войну.

Напомним, украинские дроны поразили пять подстанций на территории РФ на совокупную мощность 5066 мегавольт-ампер.

«Хорошо поработали другие силы глубинного поражения по болотным наливайкам и другим страт.объектам, о чем распространяется по сети и обнародует после доразведки Генштаб ВСУ», — подчеркнул командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

Дата публикации
Количество просмотров
367
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie