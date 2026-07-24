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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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283
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СБУ ударила по топливной и военной инфраструктуре РФ — что потеряли оккупанты

Под огнем СБУ оказались российская нефтеперекачивающая станция, мини-НПЗ, военные аэродромы и энергетические объекты в оккупированном Крыму.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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СБУ совершила очередную серию дальнобойных ударов

СБУ совершила очередную серию дальнобойных ударов / © Associated Press

В ночь на 24 июля Служба безопасности Украины нанесла серию дальнобойных ударов по топливной и военной инфраструктуре России и временно оккупированному Крыму. Под удар попали нефтеперекачивающая станция, мини-НПЗ, радиолокационная станция и топливный резервуар на военном аэродроме.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

По данным ведомства, в Башкортостане поражена линейно-производственная диспетчерская станция «Субханкулово», расположенная примерно в 1350 км от украинской границы. В результате удара загорелся резервуарный парк.

Также под удар попал мини-нефтеперерабатывающий завод «Новоспасский» в Ульяновской области, где возник пожар в резервуарном парке, и мини-НПЗ «1-й завод» в Калужской области.

Напомним, во временно оккупированном Крыму ночью сообщили о серии взрывов в нескольких городах полуострова. В Симферополе мобильные огневые группы пытались сбивать беспилотники, однако этого сделать не удалось.

Взрывы и работу российской ПВО были слышны в Феодосии, Ялте, Алуште и других районах оккупированного полуострова.

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Дата публикации
Количество просмотров
283
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