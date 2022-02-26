СБУ усилила дежурство в медучреждениях: будут искать диверсантов среди раненых

СБУ будет проверять всех раненых.

Служба безопасности Украины усилила боевое дежурство у всех больниц, госпиталей и других пунктов, оказывающих медицинскую помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутного войска ВС Украины.

СБУ будет проверять всех раненых на предмет причастности к диверсионно-разведывательным группам (ДРГ).

"Цель – фильтрация всех поступающих раненых. Кто будет неидентифицирован – будет считаться диверсантом. И к нему будут применяться законы военного времени", — говорится в сообщении.

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