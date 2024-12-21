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СБУ установила личность генерала, приказавшего ударить "Искандером" по съемочной группе Reuters

СБУ установила личность генерала, приказавшего ударить "Искандером" по съемочной группе Reuters

Подозрение заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Алексею Киму. / Фото: СБУ

Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности.

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Алексею Киму, ответственному за огненное поражение 24 августа 2024 отеля в Краматорске, где находились только гражданские.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, в результате попадания баллистической ракетой России по гостинице "Сапфир" в Краматорске погиб сотрудник Reuters, а еще 5 его коллег получили ранения.

"Ответственным за эту воздушную атаку является российский генерал-полковник Алексей Ким. Он занимает должность заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил России", — говорится в сообщении.

Огневым поражением было полностью разрушено здание гражданского объекта, а кроме журналистов Reuters, повреждения разной степени тяжести получили еще пять человек.

Правоохранители заочно сообщили российскому генерал-полковнику Киму о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны); ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, ликвидация начальника войск радиационной и химической защиты РФ Игоря Кириллова является делом рук СБУ.

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