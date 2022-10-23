СБУ установила пятерых граждан, которые снимали и пересылали видео ночных "прилетов" в Черкасской области

Сотрудники СБУ установили пять жителей Черкасской области, отснявших на видео последствия ночных взрывов от дронов-камикадзе, целивших по одному из объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает в Facebook Управление СБ Украины в Черкасской области.

Все видео они пересылали через мессенджеры своим друзьям и знакомым и размещали в телеграмм-каналах.

В течение ночи видео «разлетелось» по Сети, появилось в разных пабликах и стало доступным враждебным пропагандистам, которые активно мониторят Интернет. Это могло повлечь за собой повторные ракетные удары.

Со всеми установленными лицами сотрудники СБУ провели соответствующие разъяснительные мероприятия, объяснив, что это может привести к корректировке точности ударов России.

"СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность", — говорится в сообщении.

Напомним, во время воздушной тревоги ночью 22 октября Россия обстреляла Черкасскую область. Ракетный удар был подтвержден в ОВА. "Тревога" в регионе длилась 3 часа. 18 мин — от 00:21 до 03:39.

В субботу утром, 22 октября, воздушную тревогу объявили на территории всей страны. Оккупанты атаковали объекты энергетики в разных областях. Кроме того, ПВО удалось сбить вражеские ракеты в некоторых регионах.

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