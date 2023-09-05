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СБУ устроила более 20 обысков в нескольких областях: дело о злоупотреблениях на восстановлении энергетики

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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СБУ устроила более 20 обысков в нескольких областях: дело о злоупотреблениях на восстановлении энергетики

Работник СБУ / Фото: Служба безопасности Украины

Следственные мероприятия проходят в рамках ранее открытого уголовного производства по злоупотреблениям на восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

СБУ 5 сентября проводит более 20 обысков в разных областях Украины по делу о злоупотреблении восстановлением энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Издание со ссылкой на СБУ уточнило, что сотрудники спецслужбы при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора проводят следственные мероприятия в рамках ранее открытого уголовного производства по поводу злоупотреблений в восстановлении энергетической инфраструктуры Украины.

"В настоящее время в нескольких областях осуществляются более 20 обысков", — отметили в СБУ.

Там добавили, что обыски "происходят с соблюдением действующего законодательства".

К слову, в конце августа СБУ задержала российского агента, помогавшего врагу готовить обстрел ТЭЦ Киева во время отопительного сезона.

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Дата публикации
Просмотры
323
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