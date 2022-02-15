СБУ устроила целую спецоперацию, а суд отпустил домой: мужчине, заказавшему убийство работника, изменили меру пресечения

Мужчина будет находиться дома и без браслета.

В Одессе Приморский районный суд отпустил под домашний арест мужчину, обвиняемого в планировании заказного убийства своего работника. Злоумышленника в сентябре прошлого года разоблачили сотрудники СБУ, организовав целую спецоперацию по инсценировке похищения и убийства.

Об изменении меры пресечения ТСН.ua стало известно благодаря решению суда, которое предоставил потерпевший Ярослав С*.

В решении суда от 14 февраля 2022 года говорится, что суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому.

Зато удовлетворил ходатайство защитника обвиняемого об изменении ему меры пресечения по содержанию под стражей на домашний арест сроком на 60 дней.

Обвиняемый будет находиться под домашним арестом в городе Одесса.

Мужчина, едва не ставший жертвой заказного убийства, таким решением суда возмущен. По его словам, заказчик его убийства намерен выехать за границу по поддельным документам.

Напомним, что история с планированием убийства айтишника произошла летом прошлого года. В Сети попало видео похищение мужчины в Киеве. Впоследствии оказалось, что это была спецоперация СБУ, а "украденный" мужчина оказался работником одного из столичных предприятий. В лесу недалеко от Одессы спецслужбы сделали фото "убитого" и прислали заказчику.

СБУ его задержала. Им оказался киевский бизнесмен, на которого мужчина работал.

За убийство айтишника заказчик должен был заплатить пять тысяч долларов. Он лично пришел на встречу в кафе, чтобы отдать деньги киллеру, тогда его и задержали.

СБУ сообщила, что заказчик убийства работал с Ярославом. Компания занималась криптовалютами. Весной у них начались финансовые проблемы, которые привели к конфликтам.

Мужчине, заказавшему айтишника, грозит пожизненное заключение.

СБУ похитила айтишника, имитировала его смерть и задержала заказчика убийства

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