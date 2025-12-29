- Дата публикации
Украина
- Украина
- 3057
- 1 мин
СБУ устроила обыски у руководителя Закарпатского ТЦК и СП — СМИ
Обыски у руководства Закарпатского ТЦК проходят в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.
Служба безопасности Украины 29 декабря проводит обыски у начальника Закарпатского областного ТЦК и СП Андрея Савчука.
Об этом сообщили депутат Ужгородского городского совета, экс-журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники и издание «РБК-Украина» со ссылкой на комментарий от пресс-службы СБУ.
«По моей информации, прямо сейчас сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски у руководителя Закарпатского областного территориального центра комплектования Андрея Савчука», — говорится в заявлении депутата.
Больше информации он пообещал предоставить немного позже.
В то же время, по данным «РБК-Украина», СБУ вместе с полицией проводят санкционированные обыски у руководства и сотрудников Закарпатского областного ТЦК. В спецслужбе отметили, что обыски проходят со строгим соблюдением закона в рамках уголовного производства по факту незаконного лишения свободы граждан Украины.
К слову, накануне омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил о резком росте количества обращений о нарушениях прав человека в помещениях ТЦК, включая случаи уголовных преступлений. По его словам, представители военкоматов нередко незаконно ограничивают свободу граждан, применяют силу и изымают личные вещи, что иногда приводит к госпитализации и даже смертям.