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СБУ устроила обыски в Почаевской лавре – СМИ (фото)

СБУ устроила обыски в Почаевской лавре – СМИ (фото)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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СБУ устроила обыски в Почаевской лавре – СМИ (фото)

СБУ в Почаевской лавре/Фото: "РБК-Украина"

По информации журналистов, причина обысков – распространение представителями лавры российской идеологии.

СБУ 30 ноября устроила обыски в Почаевской Успенской лавре в Тернопольской области. Лавра принадлежит УПЦ МП.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Издание информирует, что работники СБУ в среду утром посетили с обысками Почаевскую лавру. По данным источников, предварительная причина визита – распространение представителями лавры российской идеологии.

В самой СБУ ситуацию пока не комментировали.

СБУ в Почаевской лавре/Фото:
СБУ в Почаевской лавре/Фото: "РБК-Украина"
СБУ в Почаевской лавре/Фото:
СБУ в Почаевской лавре/Фото: "РБК-Украина"

К слову, весной 2023 года в Почаевской лавре местные верующие утверждали, что "Путин – это их правитель", а ракеты по Украине "запускает Бог".

Что известно о Почаевской лавре

Почаевская Успенская лавра является правоосновным мужским монастырем в одноименном городе Тернопольской области и находится под контролем УПЦ МП. Это самая большая православная святыня на западе Украины и вторая в государстве по важности после Киево-Печерской лавры.

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Дата публикации
Просмотры
863
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