СБУ в Черкасской области разоблачила очередного поклонника "русского мира"

СБУ в Черкасской области разоблачила очередного поклонника "русского мира"

Служба безопасности Украины разоблачила очередного коллаборанта Черкасской области.

Житель Звенигородки через соцсети открыто поддерживал "русскую меру" и утверждал, что временно оккупированный Крым якобы является частью России.

Об этом сообщает Управление СБ Украины в Черкасской области.

Отмечается, что в своих сообщениях коллаборант сочувствовал захватчикам, оправдывал их преступные действия и призвал присоединиться к оккупационной "власти", если они придут в город.

Во время обыска у пропагандиста изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с поличным.

Управление СБУ в Черкасской области

Напомним, ранее в Черкасской области также разоблачили очередную кремлевскую пропагандистку, которая оказалась уроженкой России. Женщина поддерживала оккупацию части территорий Украины, а также отрицала военную агрессию России против нашего государства.

Кроме того, генерал России Виталий Школенко, отдававший приказы об обстрелах Бучи и Ирпеня, оказался украинцем. Предатель также является уроженцем Уманского района Черкасской области.

Парламент принял "анти-коллаборантский" закон

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