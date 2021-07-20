СБУ в Харьковской области задержала "депутата" так называемых "Л/ДНР"

Злоумышленнику сообщили о подозрении.

В Харьковской области контрразведка СБУ задержала так называемого "бывшего депутата" самопровозглашенных "республик" "Л/ДНР".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что житель Луганска в 2014 году участвовал в создании незаконных органов власти на временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

Отмечается, что во время обыска у задержанного был обнаружен "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования. Установлено, что он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР".

"Руководители псевдогосударственного образования неоднократно поощряли злоумышленника за активную подрывную деятельность, направленную против Украины. Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее контрразведчики СБУ разоблачили двух боевиков так называемой "ДНР", которые подозреваются в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

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