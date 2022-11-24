СБУ в Херсоне задержала предателя, который помог россиянам сбежать от ВСУ на катерах

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника оккупантов во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

СБУ задержала в Херсоне сторонника "русского мира", который помог ФСБ сбежать на катерах на левый берег Днепра во время отступления.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации Службы безопасности, предателем оказался владелец местной станции прогулочных катеров. До широкомасштабного вторжения мужчина устраивал морские экскурсии в районе Железного порта, а после временного захвата региона он "перерегистрировал" собственный бизнес в пользу России и заключил соответствующий "договор" с оккупационной администрацией.

После начала контрнаступления ВСУ на юге предатель согласился сотрудничать с врагом и помог захватчикам сбежать от украинских защитников на южном направлении.

Для этого он передал в распоряжение врага 6 плавсредств, каждое из которых рассчитано на 30 пассажирских мест. Именно на этих катерах на левый берег Днепра сбегали кадровые сотрудники российской ФСБ и еще несколько подразделений оккупационных группировок РФ.

Этими же катерами оккупанты принудительно вывозили местных жителей во временно захваченные районы Херсонщины.

После освобождения Херсона злоумышленник пытался скрываться в городе. Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Теперь мужчина может провести за решеткой до 12 лет.

Напомним, ранее в Херсоне СБУ задержала представителя так называемой "избирательной комиссии", которую захватчики создали во время захвата областного центра и проведения там псевдореферендумов. Коллаборант выбивал "голоса" для фейкового голосования. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призвал людей "проголосовать" за кремлевский проект.

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