СБУ вместе с ФБР и европейцами создает новый кибер-альянс, - эксперт об уничтожении шпионских сетей России

СБУ

Реклама

Служба безопасности Украины под руководством Евгения Хмары вместе с ФБР и спецслужбами ЕС фактически создали новый кибер-альянс.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас , комментируя уничтожение хакерских сетей россии.

Эксперт подчеркивает, что СБУ окончательно стала важным субъектом глобальной кибербезопасности. «Служба закрепилась в статусе равноправного игрока. Речь идет не об участии «младшего партнера», а о солидерстве в сделке, которая охватывает сразу несколько юрисдикций и нуждается в высоком уровне доверия. Такая координация с Европейским Союзом и американскими структурами является индикатором признания высокого уровня украинской спецслужбы. Ликвидировав угрозу США и ЕС, СБУ помогает создавать новую модель кибербезопасности», - акцентирует политолог.

Реклама

Курпас считает, что фактически создано неформальное «цифровое НАТО». «Это новое измерение сотрудничества, ведь формируется общая модель реагирования на вызовы и растет взаимная зависимость в сфере киберзащиты. Что, в свою очередь, позволяет говорить о зарождении кибер-альянса, где Украина не только объект защиты, но и его активный поставщик», - пишет эксперт.

«Операция СБУ и ФБР показательна не только с точки зрения разоблачения очередной активности российских спецслужб в разных странах. Хотя некоторым на Западе о таких угрозах следует напоминать регулярно. Она демонстрирует качественную трансформацию СБУ под руководством Евгения Хмары. От национального органа безопасности к международному игроку. В контексте современной войны это означает, что Украина не только защищается, но и формирует правила игры в глобальной кибербезопасности», – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что СБУ, ФБР и европейские спецслужбы разоблачили масштабную сеть россиян, получавших информацию, взламывая роутеры по всему миру (включая и Украину). А дальше с компьютеров снимали интересующую российскую разведку информацию.