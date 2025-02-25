СБУ внедряет уникальную методику беспилотных технологий и уничтожает путинские БПЛА за 100 тыс. у.е – эксперт

Дальнобойные дроны СБУ уже нанесли России миллиардный ущерб.
Служба безопасности Украины внедряет уникальную методику беспилотных технологий. Дронами за 700 у.е. уничтожаются российские разведывательные БПЛА за 100 тысяч у.е.
Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.
Эксперт подчеркивает, что СБУ стала локомотивом инновационных изменений в сфере дронов. "Ключевым фактором стало то, что Украина не позволяет России доминировать в инновациях. Сегодня служба разработала и внедряет уникальную методику использования беспилотных технологий, чтобы эффективно уничтожать врага и его технику на поле боя, военные объекты в глубоком тылу РФ, а также противодействовать разведывательным дронам", — считает политолог.
Черненко акцентирует внимание на морских дронах — разработке Службы, которая изменила баланс сил на Черном море. "Все разговоры россиян о том, что они якобы нашли противодействие морским дронам — вражеская пропаганда. Сейчас это уже не просто дроны, работающие в режиме камикадзе, а многофункциональные платформы, которые несут на себе и пулеметное вооружение, и FPV-дроны, а также используются для дистанционного минирования", — пишет экс-нардеп.
"СБУ совместно с другими Силами обороны поразила 48 складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Это подорвало боевой потенциал россиян и оказало ключевое влияние на то, что их наступление существенно замедлилось. Еще одной важной составляющей являются дальнобойные дроны, которые уже нанесли России огромные убытки, исчисляемые миллиардами долларов", — резюмирует политолог.
Напомним ранее, выступая на форуме "Украина. Год 2025", глава СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ успешно использует беспилотные технологии: "Работаем в море, на линии фронта и за ее пределами в тылу врага".
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