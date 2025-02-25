СБУ внедряет уникальную методику беспилотных технологий и уничтожает путинские БПЛА за 100 тыс. у.е – эксперт

Служба безопасности Украины внедряет уникальную методику беспилотных технологий. Дронами за 700 у.е. уничтожаются российские разведывательные БПЛА за 100 тысяч у.е.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что СБУ стала локомотивом инновационных изменений в сфере дронов. "Ключевым фактором стало то, что Украина не позволяет России доминировать в инновациях. Сегодня служба разработала и внедряет уникальную методику использования беспилотных технологий, чтобы эффективно уничтожать врага и его технику на поле боя, военные объекты в глубоком тылу РФ, а также противодействовать разведывательным дронам", — считает политолог.

Черненко акцентирует внимание на морских дронах — разработке Службы, которая изменила баланс сил на Черном море. "Все разговоры россиян о том, что они якобы нашли противодействие морским дронам — вражеская пропаганда. Сейчас это уже не просто дроны, работающие в режиме камикадзе, а многофункциональные платформы, которые несут на себе и пулеметное вооружение, и FPV-дроны, а также используются для дистанционного минирования", — пишет экс-нардеп.

"СБУ совместно с другими Силами обороны поразила 48 складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Это подорвало боевой потенциал россиян и оказало ключевое влияние на то, что их наступление существенно замедлилось. Еще одной важной составляющей являются дальнобойные дроны, которые уже нанесли России огромные убытки, исчисляемые миллиардами долларов", — резюмирует политолог.

Напомним ранее, выступая на форуме "Украина. Год 2025", глава СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ успешно использует беспилотные технологии: "Работаем в море, на линии фронта и за ее пределами в тылу врага".

Читайте также: