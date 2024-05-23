СБУ впервые показала морские дроны Sea Baby с реактивными системами залпового огня (фото)

Служба безопасности Украины оснастила морские дроны Sea Baby реактивными системами залпового огня. Это новая веха в истории морских сражений.

Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк.

“Использование надводных морских боевых дронов – это новая веха в истории морских сражений. Но мы пошли намного дальше, и сегодня успешно адаптируем разные виды вооружения к нашим беспилотникам. Не будем раскрывать все детали, чтобы не давать врагу возможности подготовиться. Главное, что мы внедряем лучшие военно-технологические решения, ежедневно экспериментируем и совершенствуемся”, – подчеркнул Василий Малюк.

По его словам, Служба безопасности впервые использовала Sea Baby, оснащенный реактивными системами залпового огня "Град", в декабре 2023 года.

Благодаря этому дрону, который имеет функцию дистанционного управления, были поражены уже четыре российских корабля. А сама история применения надводных дронов началась в 2022 году.

“Со временем к нам присоединились собратья из ГУР и ВМСУ. И сегодня у нас очень много трофеев. В частности, СБУ поразила 11 вражеских кораблей. И в сущности, мы загнали русский флот в бухту Новороссийска. Но даже там мы их достали, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк", — подчеркнул Василий Малюк.

С помощью дронов, оснащенных РСЗО, спецслужба может существенно увеличить список потенциальных целей на море. Одной из приоритетных целей Василий Малюк называет и Крымский мост, который уже дважды был поражен СБУ, в том числе – морским дроном Sea Baby.

“Впереди очень много сюрпризов. Поверьте, СБУ и все Силы обороны не подведут. Мы должны динамично двигаться к Победе, поскольку в единстве наша сила», – подчеркнул Малыш.

Напомним, что морские дроны СБУ Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED24, теперь оснащены реактивными системами залпового огня "Град" и уже активно уничтожают солдат оккупационной армии РФ.

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