СБУ вручила подозрение известному алкогольному магнату: подробности громкого дела

Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца одного из крупнейших алкогольных холдингов Украины Евгения Черняка, подозреваемого в финансировании вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, несмотря на полномасштабное вторжение, его компании продолжили вести бизнес со страной-агрессором. Установлено, что в течение 2022 года только посредством уплаты налогов и сборов подчиненные ему предприятия перечислили в бюджет РФ около 6 млрд в гривневом эквиваленте.

Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали у России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию.

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В ходе обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили о подозрении Черняку и еще 6 топ-менеджерам его компаний по ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Разрешается вопрос о наложении ареста на их частное и корпоративное имущество для передачи в управление АРМА. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве бизнесмена, транслировавшего кремлевскую пропаганду на временно оккупированной Луганщине.

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