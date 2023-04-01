СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ (МП) Павлу: в его резиденции проходит обыск (фото)

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу о причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Петра Лебидя) к разжиганию религиозной розни, оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В частности, установлено, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицавшие действия страны-агрессора. Это подтвердила и инициированная Служба судебно-лингвистическая экспертиза", — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств Лебедю поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

По местам проживания и временного пребывания бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла проводятся следственные действия.

СБУ в 2022 году начала комплексные контрразведывательные и безопасности мероприятия (более 40) в церковной среде УПЦ, которые происходили для прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства. В результате мероприятий, проведенных СБУ, возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя. В общей сложности суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага, в т.ч. 2 из них были использованы в обмене на военнослужащих ВСУ.

По материалам спецслужбы введены санкции в отношении 17 функционеров УПЦ, а почти 250 клирикам запрещен въезд в Украину. Также прекращено гражданство Украины 19 священнослужителям УПЦ, гражданам страны-агрессора, инициировано принудительное возвращение в страну происхождения клирикам церкви, двум гражданам РФ.

Напомним, правительство признало недействительным распоряжение о передаче объектов Лавры представителям УПЦ МП.

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