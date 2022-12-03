СБУ выложила полный санкционный список лиц, связанных с УПЦ МП: среди них Новинский и митрополит Павел

Санкции будут заключаться в блокировании активов, ограничении торговых операций, блокировании на вывод капиталов за пределы Украины и т.д.

СБУ опубликовала полный список лиц, попавших под санкции СНБО: это 10 представителей УПЦ МП или тесно связанных с этой организацией.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В частности, санкции наложены на украинского экс-нардепа Вадима Новинского, который по совместительству является клириком УПЦ. Под ограничение попал наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Петр Лебедь, известный под прозвищем "Паша мерседес".

Полный список лиц, на которых наложены санкции:

Новинский Вадим Владиславович (клирик УПЦ);

Лебедь Петр Дмитриевич (митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел, наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры);

Швец Ростислав Филиппович (Лазарь, митрополит Симферопольский и Крымский);

Удовенко Владимир Петрович (Платон, митрополит Феодосийский и Керченский);

Опанасенко Вячеслав Александрович (епископ Коктебельский Агафон);

Овсянников Александр Александрович (епископ Джанкойский и Раздольский Алексей);

Чернышев Константин Валерьевич (епископ Бахчисарайский Калленик);

Таранов Александр Борисович (архиепископ Ровеньковский и Свердловский Аркадий); Иванов Олег Александрович (бывший митрополит Изюмский и Купянский Елисей);

Масленников Алексей Александрович (бывший митрополит Роменский и Буринский Иосиф).

"Большинство из них пока находятся на временно оккупированных территориях Украины или за рубежом", — отметили в СБУ.

Там также уточнили, что фигуранты санкционного списка выступали с разными инициативами, в частности:

предложили присоединить возглавляемые ими епархии к РПЦ; согласились на сотрудничество с оккупационными властями; продвигают пророссийские нарративы; оправдывает военную агрессию России в Украине.

Отмечается, что срок введенных санкций – пять лет. Ограничения будут заключаться в блокировании активов, ограничении торговых операций, блокировании на вывод капиталов за пределы Украины. Также все фигуранты будут лишены госнаград Украины и других форм награждения.

"Отныне эти лица не смогут приобретать в собственность земельные участки, приватизировать государственное имущество и права интеллектуальной собственности", – добавили в СБУ.

Напомним, 2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по запрету в Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России, среди которых оказалась и УПЦ МП.

Этому предшествовал ряд обысков в епархиях УПЦ МП в разных уголках Украины. Так, СБУ провела обыски в Винницкой, Кировоградской, Закарпатской областях, в Черновцах, Ивано-Франковске, в Ровенской области, в Почаевской лавре (Тернопольская область), Киево-Печерской лавре. Правоохранители нашли там пропагандистские материалы, пророссийскую литературу и много наличных денег.

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