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- Украина
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СБУ выжгла логово ФСБ на Херсонщине: под ударом десятки оккупантов и авто (видео)
По данным разведки, в момент атаки на базе ФСБ могли находиться около 100 военнослужащих РФ и более 70 единиц автотранспорта.
Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ совершили успешную атаку на координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ России на оккупированной части Херсонской области. Во время операции по объекту попало 13 дронов, после чего вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.
Спецназовцы СБУ успешно атаковали координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ, обустроенные на территории одного из пансионатов.
По предварительной информации, в координационном центре могли находиться около 100 военнослужащих ФСБ. Разведка СБУ также установила, что на территории объекта размещалось более 70 автомобилей. Комплекс охраняли вооруженные военные, а сам объект имел контрольно-пропускные пункты, инженерные заграждения и подземные укрытия.
Во время спецоперации по месту дислокации сотрудников ФСБ попали 13 дронов СБУ. После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.
Как отметили в украинской спецслужбе, подобные операции:
наносят российским силам значительные потери на оккупированных территориях,
нарушают работу системы управления и координации,
заставляют врага перебрасывать дополнительные силы для охраны собственных объектов,
существенно усложняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ.
К слову, в ночь на 20 июля Московскую область атаковали дроны, в соцсетях сообщали об ударах по складам и нефтебазам в районе Коледино и Подольска. Мэр Москвы Сергей Собянин и «Росавиация» заявили о якобы сбитии в общей сложности нескольких десятков беспилотников на подлете до города.