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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
443
Время на прочтение
1 мин

СБУ выжгла логово ФСБ на Херсонщине: под ударом десятки оккупантов и авто (видео)

По данным разведки, в момент атаки на базе ФСБ могли находиться около 100 военнослужащих РФ и более 70 единиц автотранспорта.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Атака СБУ на координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ России

Атака СБУ на координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ России / © СБУ

Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ совершили успешную атаку на координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ России на оккупированной части Херсонской области. Во время операции по объекту попало 13 дронов, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.

Спецназовцы СБУ успешно атаковали координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ, обустроенные на территории одного из пансионатов.

По предварительной информации, в координационном центре могли находиться около 100 военнослужащих ФСБ. Разведка СБУ также установила, что на территории объекта размещалось более 70 автомобилей. Комплекс охраняли вооруженные военные, а сам объект имел контрольно-пропускные пункты, инженерные заграждения и подземные укрытия.

Во время спецоперации по месту дислокации сотрудников ФСБ попали 13 дронов СБУ. После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Как отметили в украинской спецслужбе, подобные операции:

  • наносят российским силам значительные потери на оккупированных территориях,

  • нарушают работу системы управления и координации,

  • заставляют врага перебрасывать дополнительные силы для охраны собственных объектов,

  • существенно усложняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ.

К слову, в ночь на 20 июля Московскую область атаковали дроны, в соцсетях сообщали об ударах по складам и нефтебазам в районе Коледино и Подольска. Мэр Москвы Сергей Собянин и «Росавиация» заявили о якобы сбитии в общей сложности нескольких десятков беспилотников на подлете до города.

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Дата публикации
Количество просмотров
443
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