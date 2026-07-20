СБУ выжгла логово ФСБ на Херсонщине: под ударом десятки оккупантов и авто (видео)

Атака СБУ на координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ России / © СБУ

Реклама

Спецназовцы Центра спецопераций «Альфа» СБУ совершили успешную атаку на координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ России на оккупированной части Херсонской области. Во время операции по объекту попало 13 дронов, после чего вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщили в телеграм-канале СБУ.

Спецназовцы СБУ успешно атаковали координационный центр и место дислокации сотрудников ФСБ, обустроенные на территории одного из пансионатов.

Реклама

По предварительной информации, в координационном центре могли находиться около 100 военнослужащих ФСБ. Разведка СБУ также установила, что на территории объекта размещалось более 70 автомобилей. Комплекс охраняли вооруженные военные, а сам объект имел контрольно-пропускные пункты, инженерные заграждения и подземные укрытия.

Во время спецоперации по месту дислокации сотрудников ФСБ попали 13 дронов СБУ. После удара на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Как отметили в украинской спецслужбе, подобные операции:

наносят российским силам значительные потери на оккупированных территориях,

нарушают работу системы управления и координации,

заставляют врага перебрасывать дополнительные силы для охраны собственных объектов,

существенно усложняют логистику и обеспечение подразделений ФСБ.

Дата публикации 14:06, 20.07.26 Количество просмотров 8 СБУ поразила координационный центр ФСБ на оккупированной Херсонщине

К слову, в ночь на 20 июля Московскую область атаковали дроны, в соцсетях сообщали об ударах по складам и нефтебазам в районе Коледино и Подольска. Мэр Москвы Сергей Собянин и «Росавиация» заявили о якобы сбитии в общей сложности нескольких десятков беспилотников на подлете до города.

Реклама

Новости партнеров