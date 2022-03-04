СБУ взяли в плен мужчину, который в 2014 году перешел на сторону России

СБУ взяли в плен мужчину, который в 2014 году перешел на сторону России

Украинский военный дважды предал Родину

Капитан Игорь Руденко, сдавшийся в плен, в 2014 году стал предателем Украины. Муж перешел на сторону России в Крыму. Его гаубическо-артиллерийский дивизион 24 февраля получил приказ наступать на Украину.

Об этом сообщает в Facebook сообщила Служба безопасности Украины.

"Когда мы приехали в Новую Каховку, поставили гаубицы, то не стреляли в дома. Стреляли по полю, потому что там должен быть враг. Когда вышли обычные люди, то мы сдались в плен", – рассказал мужчина.