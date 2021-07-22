СБУ заблокировала агентурную сеть ФСБ РФ, которая действовала на территории Херсонской области

За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность агентурной сети ФСБ России, действовавшей на территории Херсонской области.

Об этом сообщает СБУ.

Отмечается, что организатором сети был бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году и во время выезда в Российскую Федерацию был завербован сотрудниками ФСБ РФ.

СБУ

На выполнение заданий российской спецслужбы резидент создал разветвленную агентурно-информаторскую сеть, к которой привлек широкий круг должностных лиц. Среди них:

сотрудник СБУ в Херсонской области;

работник местной прокуратуры;

сотрудник полиции;

чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

бывший чиновник облгосадминистрации.

СБУ известен также московский куратор сети. Это кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине. В 2015-2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ под позывным "Мангуст".

СБУ

"Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через заранее отработанные ФСБ РФ закрытые каналы электронной связи", — сообщили в Службе безопасности и добавили, что российские спецслужбы интересовала информация с ограниченным доступом, которая касалась деятельности и личного состава регионального управления СБУ, данные о региональных правоохранительных структурах, военных подразделениях и органах местного самоуправления.

В ходе обысков у задержанных изъята компьютерная техника и средства связи с представителями ФСБ РФ, российская символика, а также много денег в иностранной валюте (доллары США, евро и российские рубли).

На данный момент резидент ФСБ РФ и его агент, сотрудник СБУ, задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Им объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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