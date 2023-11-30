СБУ заблокировала четыре новых "схемы для уклонистов": как они действовали (фото)

Среди задержанных – столичный владелец транспортной компании, имитирующей международные пассажирские перевозки, и должностное лицо одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области.

Служба безопасности ликвидировала еще четыре схемы уклонения от мобилизации, которые действовали в разных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Среди задержанных – столичный владелец транспортной компании, имитирующей международные пассажирские перевозки, и должностное лицо одного из подразделений ГСЧС в Кировоградской области.

За деньги фигуранты переправляли уклонистов в страны Евросоюза на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких услуг составила 8 тысяч американских долларов. Сумма зависела от срочности бегства и его способа.

В Киеве и Тернопольской области:

разоблачены три дельца, которые отправляли уклонистов в страны Евросоюза как водителей международных пассажирских рейсов.

Сделки организовал 48-летний киевлянин, который приобрел на подставное лицо транспортное предприятие.

Его сообщник из Тернопольской области подыскивал желающих избежать мобилизации. Для беспрепятственного пересечения границы их фамилии заранее вносили в информационную систему "Шлях" в качестве водителей зарубежных рейсов.

Еще одна сообщница фигурантов сопровождала псевдоводителей в зарубежный пункт назначения и возвращалась в Украину уже за рулем микроавтобуса.

Для конспирации преступных действий фигуранты каждые две недели перерегистрировали и меняли номера своих автомобилей. При этом деньги за "услугу" дельцы пытались получать преимущественно через посредников.

В Кропивницком:

задержан чиновник одного из подразделений Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области.

По взятке он предлагал потенциальным призывникам трудоустроиться в ГСЧС. Таким образом фигурант "гарантировал" им "бронь" от мобилизации.

В Закарпатье:

двое жителей Тячевского района переправляли уклонян в соседнюю европейскую страну вплавь через пограничную реку. В стоимость "услуги" входил гидрокостюм, которым снаряжали клиентов.

На Буковине:

задержан житель Черновицкого района – работник местной строительной фирмы, который после работы за деньги переводил уклонян в ЕС лесными тропами.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве работники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении начальника отдела Службы судебной охраны и заведующего одним из отделений Главного военного клинического госпиталя. Они за деньги предлагали военнослужащим освобождение от прохождения службы якобы по состоянию здоровья.

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