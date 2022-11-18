СБУ заблокировала онлайн-казино, через которое перечислили 3 млрд гривен в РФ (фото)

Денежные переводы, по данным силовиков, совершались в криптовалюте.

Служба безопасности сообщила о ликвидации незаконного онлайн-казино, через которое в Россию перечислили почти 3 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным правоохранителей, нейтрализовали организованную преступную группировку, созданную гражданами России в Украине. Подозреваемые, как утверждают в СБУ, открыли незаконное онлайн-казино, через которое в РФ перечислили около 3 млрд гривен. Во главе группировки стояли граждане страны-агрессора, а украинцы занимались поиском офисов и персонала, а также отвечали за настройку компьютерной техники и авторизацию пользователей "игрового бизнеса".

Фото: СБУ

Кроме этого, по словам правоохранителей, граждане Украины мониторили платежи и налаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в режиме онлайн.

Десять участникам незаконной деятельности, среди которых граждане Украины и России, предъявлено подозрение относительно нескольких статей Уголовного кодекса:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 — "Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней"

ч. 2 ст. 203-2 — "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей"

ч. 1, ч. 2 ст. 209 — "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, СБУ разоблачила агента ФСБ, собиравшего информацию о перемещении военных и пересылавшего врагу координаты электроподстанций. В его телефоне правоохранители обнаружили переписку с российскими кураторами, которым мужчина сбрасывал фото и видео последствий ударов, а также советовал, куда бить повторно.

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