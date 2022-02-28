СБУ заблокировала работу сайта, который помогал бомбить украинские военные объекты

Интернет-ресурс предоставлял услуги по поиску любых объектов на карте, включая секретные.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали работу веб-сайта, который помогал российским оккупантам получать координаты бомбардировок на территории Украины.

Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщили в пресс-службе СБУ.

Этот ресурс был одним из источников развединформации для авиаударов по украинским военным объектам.

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“Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и предоставлял услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналы воинских частей, скрытые базы и т. д”, — говорится в сообщении.

Сейчас работа веб-ресурса заблокирована — вместо карты для поиска военных объектов теперь на главной странице сайта появилась сине-желтая надпись «Слава Украине».

Служба безопасности Украины

Напомним, российские кафиры в аэропорту Гостомеля во время бомбардировки сожгли самый большой в мире самолет "Мрия".

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