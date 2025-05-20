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- Украина
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СБУ задержала 17-летнего шпиона: подросток работал на РФ и "сливал" ВСУ
За сотрудничество с врагом ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Служба безопасности Украины задержала 17-летнего жителя города Лозовая Харьковской области, подозреваемого в шпионаже в пользу России. Подросток сотрудничал с вражескими спецслужбами, передавая им локации сил обороны в Днепре и Харькове.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Как выяснилось, парень был завербован через Telegram. Российские агенты пообещали ему «легкие деньги», втянув в преступную деятельность.
Выполняя задачи кураторов, подросток передвигался по рейсовым автобусам по восточным регионам Украины, снимал видео военных колонн, техники и объектов Сил обороны.
«Во время одной из поездок он зафиксировал на видео колонну украинской армии, которая направлялась в зону боевых действий», — сообщает СБУ.
Чтобы не вызвать подозрения, злоумышленник использовал «легенду» — якобы искал отделение почты, когда на самом деле проводил визуальную разведку вблизи украинских военных объектов. Вернувшись домой, он систематизировал собранную информацию и передавал ее своему куратору.
«Агент обобщал данные и готовил отчет для вражеской спецслужбы», — уточнили в СБУ.
Контрразведчики задокументировали его преступную деятельность и задержали во время обыска по месту жительства.
Напомним, стражи порядка задержали 17-летнего юношу, который готовил теракт и сотрудничал с российскими спецслужбами. Он готовил подрыв админздания Киевского ТЦК .