СБУ задержала 22-летнего бариста из Винницы, корректировавшего вражеские удары по критическим объектам (фото)

Агент РФ передавал важную информацию для атак на украинские ТЭЦ и пытался поджечь железнодорожные подстанции.

В Виннице СБУ задержала 22-летнего бариста, агента российских спецслужб, действовавшего в Киевской и Винницкой областях. Молодой человек корректировал вражеские воздушные атаки и организовывал поджоги на территории Украины.

Об этом сообщила прессслужба Службы безопасности Украины.

По данным СБУ, он собирал разведданные об одной из киевских ТЭЦ, которую оккупанты планировали атаковать комбинированным ударом с ракет и дронов-камикадзе. Кроме того, он пытался выявить местонахождение радиолокационных станций ВСУ, защищающих воздушное пространство столицы.

Предатель также попытался поджечь трансформаторные подстанции на железной дороге в Винницкой области. СБУ разоблачила его, задокументировала преступления и задержала после попытки поджога.

Фото задержанного предателя/СБУ

Расследование показало, что он был завербован российскими спецслужбами в октябре 2024 года. В ходе обысков у него изъяли мобильный телефон с анонимным чатом для связи с российским куратором.

Против задержанного возбуждено уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Операция проводилась при процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ задержала корректировку ФСБ, которая с помощью селфи приводила вражеские ракеты в Харьков.

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